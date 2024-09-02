Кабмін продовжив виплати для частини переселенців ще на півроку

Кабінет міністрів ухвалив рішення про продовження виплат на проживання для частини внутрішньо переселених осіб після 1 вересня. Пенсіонери, люди з інвалідністю та діти-сироти будуть отримувати гроші ще принаймні пів року, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить постанова від 30 серпня 2024 року № 989﻿.

Згідно з документом, без додаткового звернення на наступний шестимісячний період продовжені виплати:

Особам пенсійного віку, які отримують пенсію, розмір якої не перевищує чотирьох розмірів прожиткового мінімуму (9 444 гривень),

Особам з інвалідністю I чи II групи, дитям з інвалідністю віком до 18 років, дитям з важкими захворюваннями

Дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа віком до 23 років, зокрема таким, які перебувають у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, а також батькам-вихователям, прийомним батькам та опікунам (піклувальникам).

Іншим претендентам для продовження виплат потрібно подати заяву.

Виплати для ВПО

Внутрішньо переміщені особи отримують допомогу на проживання в таких обсягах: для осіб з інвалідністю та дітей - 3000 гривень; для інших - 2000 гривень.

У 2024 році умови для виплат були суттєво посилені.

З 1 березня автоматично (без додаткового звернення) на шість місяців продовжено виплати для тих осіб, які втратили працездатність: пенсіонери, особи з інвалідністю 1 та 2 груп, тяжкохворі діти, а також для дітей, які стали сиротами або позбавлені батьківського піклування, а також батькам-вихователям і прийомним батькам.

Крім того, Кабінет міністрів уточнив перелік ВПО, які матимуть право на отримання компенсації на проживання протягом ще шести місяців.

У 2023 році понад 2,5 млн ВПО отримали допомогу на проживання на загальну суму 73,2 млрд гривень. За липень 2024 року компенсацію на проживання отримали 1,2 млн внутрішніх переселенців на загальну суму понад 2,8 млрд гривень.