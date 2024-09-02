Україна приєднається до НАТО в кордонах 1991 року - Стефанішина

Україна приєднається до Північноатлантичного альянсу як суверенна, незалежна країна в межах кордону 1991 року. Інші варіанти не обговорювалися, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявила віцепрем'єрка з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.

Відповідаючи на питання щодо входження в НАТО "частинами", тобто територіями, яку контролює Україна де-факто, Стефанішина заявила:

"Я не вважаю, що Україна має пропонувати зараз якісь рішення до того, як союзники не запропонували українське членство в Альянсу".

За її словами, Україна буде чути всіх союзників, буде вести перемовини з кожною з 32 держав-членів НАТО.

"Ми не будемо ніколи ставити питання стосовно певних обмежень чи перерозподілу у питанні членства в НАТО. Є Україна в межах кордонів 1991 року, суверенна, незалежна країна, яка приєднується до НАТО" , - сказала вона.

Стефанішина пояснила, що на етапі, коли мова буде про ратифікацію рішення про признання України до НАТО, Київ буде спілкуватись з усіма, і цей процес буде відкритий, публічний.

"Але на даному етапі між Україною і союзниками не створено жодного формату, де такі дискусії можуть мати місце" , - додала вона.

Нагадаємо, в серпні 2024 року абсолютна більшість українців продовжує демонструвати свою неготовність виконувати вимоги Росії задля завершення війни.

За даними опитування фонду "Демократичні ініціативи" та Центру Разумкова, на визнання окупованих територій частиною РФ заради припинення війни готові піти лише 9% українців, а неприйнятним це вважає 81%.

Готовність поступитися майбутнім членством України в НАТО висловили 18,5% українців, але більшість вважає це неприйнятним (67%).

Неприйнятною для абсолютної більшості українців є і відмова від членства в Європейському Союзі (71%), а готових поступитися ним - 17%.