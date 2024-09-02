В Україні підняли акциз на пальне: як зростуть ціни на АЗС у вересні

Акцизи на бензин, дизельне паливо та автомобільний газ в Україні зростуть із 1 вересня 2024 року. Відповідний законопроект підписав президент Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна.

Сайт розповідає, що це означає та як зміняться ціни на заправках.

Підвищення акцизів на пальне

Підвищення акцизів на бензин, дизель та автогаз закладено у змінах до Податкового кодексу, які пройшли друге читання ще у липні. Законопроект встановлює графік поетапного зростання акцизного збору упродовж чотирьох років.

Таким чином, з 1 вересня ставки на бензин зростуть із 215,5 євро до 242,6 євро за тисячу літрів, на дизпаливо - з 139,5 євро до 177,6 євро, на автомобільний газ - з 52 до 148 євро.

Наступне підвищення - з 1 січня 2025 року. А з січня 2028 року ставки досягнуть позначок 359 євро, 330 євро та 250 євро за тисячу літрів відповідно.

Як йдеться у пояснювальній записці, підвищення необхідне у тому числі у зв'язку із приведенням законодавства України до норм Європейського Союзу в рамках виконання Угоди про асоціацію - в частині наближення ставок акцизного податку до мінімального європейського рівня.

Як зростуть ціни на АЗС у вересні

За розрахунками авторів законопроекту підвищення акцизів призведе до зростання цін на бензин на 1,50 гривень, на дизель - на 1,95 гривень і на автомобільний газ - на 5,8 гривень за літр.

"Ми припускаємо, що підвищення акцизів відбудеться десь у межах 1,5-2 гривні на бензини та дизелі . І це той внесок, який усі ми з вами внесемо у фінансування армії", - казав голова комітету Верховної Ради з питань фінансів. податкової та митної політики Данило Гетьманцев.

За даними моніторингу ринку, на кінець літа середні роздрібні ціни на бензин А-95 становлять 56,59 гривні за літр (-0,15 гривні за місяць), на дизельне паливо 52,85 гривні за літр (-0,03 гривні), на автогаз 28,87 гривні за літр (+0,87 гривні).

Згідно з прогнозом Національного банку, за ІІІ квартал 2024 року ціни на пальне зростуть на 3,8%, за ІV квартал - ще на 5,4%. У результаті до кінця року паливо подорожчає на понад 9%.

На думку директора консалтингової компанії "А-95" Сергія Куюна, у вересні вартість бензину та дизеля суттєво не зміниться .

"Особисто я не впевнений, що ціна на дизель та бензин зросте. Останнім часом закупівельні ціни у світі впали, це створює можливості компенсувати в ціні підвищення податку", - розповів він у коментарі.

При цьому він не виключає зростання цін на скраплений газ для автомобілів, оскільки тут підвищення акцизів більш різке. За його словами, ціни на автогаз уже почали поступово збільшуватися в очікуванні нової ставки.

"Але навіть незважаючи на підвищення ціни скраплений газ збереже свою ефективність по відношенню до бензину", - додав Куюн.

Як подорожчання палива вплине на інші ціни

Як зазначив аналітик Українського клубу аграрного бізнесу Максим Гопка, ціни на продукти харчування почнуть зростати з кінця вересня.

Одна із причин прямо пов'язана з подорожчанням палива. Через це зростуть витрати на логістику. Крім того, з настанням холодів більш дороге паливо використовуватиметься в генераторах, що підніме собівартість продукції.

Зазначимо, окрім зростання цін на АЗС з 1 вересня очікується призупинення деяких соціальних виплат, обмеження продажу товарів з нікотином та інші нововведення.

Також на вересень очікується голосування щодо підвищення податків. Нові ставки мають запрацювати з жовтня.