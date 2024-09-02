Росія вперше вдарила по Харкову ракетою "Грім-Е1": що про неї відомо

Російські війська днями вдарили по Харкову гібридною ракетою "Грім-Е1". Це було перше застосування такого виду зброї проти цього міста, повідомляє РБК-Україна.

Сайт в матеріалі нижче наводить основні характеристики "Грім-Е1".

Як відомо, про перше застосування цього озброєння проти Харкова повідомив міський голова Ігор Терехов. За його словами, це сталося під час вечірньої атаки по місту 31 серпня 2024 року.

Згідно з відкритих джерел, гібридна ракета "Грім-Е1" створена на базі радянської ракети Х-38. Її максимальна дальність ураження може становити 120 км.

Тактико-технічні характеристики:

Стартова маса: 594 кг.

Бойова частина: уламково-фугасна, 315 кг.

Дальність пуску: 10 км - 120 км.

Висота пуску: 500 м - 12000 м.

Швидкість літака-носія: 140 - 445 м/с.

Середня швидкість польоту (висота пуску 12000 м, швидкість носія 445 м/с, відстань до цілі 120 км): 300 м/с.

Лінійні перенавантаження: до 4g.

Рушій: маса 161 кг, має стартовий та маршовий двигуни, можливе використання ракетного двигуна від ракети Х-38.

Ця крилата бомба-ракета (виріб 9-А-7759) має уламково-фугасну модульну бойову частину (МБЧ) типу 9-Ж1-7759, масою 315 кг з контактним підривачем. Після скидання запускається стартовий ракетний двигун, через деякий час починає працювати маршовий ракетний двигун. Ракета-бомба може знижуватись на ціль під великим кутом.

За ефективністю виріб ця гібридна ракета у 1,8 раза перевершує авіаційну бомбу вільного падіння ОФАБ-250-270.

Зауважимо, що, крім базового ""Грім-Е1", у РФ презентували також модифікацію ""Грім-Е2". В цій версії немає модуля з ракетним двигуном. Це дало можливість збільшити бойову частину (до 480 кг) коштом зменшення дальності польоту (до 65 км). Комплекс входить до складу озброєння літаків МіГ-35, Су-34, Су-35, Су-57 та вертольотів.

Обидві ракети мають уніфікований циліндричний корпус з оживальною носовою частиною, нормальною аеродинамічною схемою та складаним стрілоподібним крилом. Можливе розташування як у внутрішніх відсіках літака-носія, так і на зовнішніх вузлах підвіски. Основним призначенням обох варіантів є знищення наземних цілей з відомими координатами.

Варто наголосити, що загалом це вже далеко не перше застосування цього виду озброєння росіянами у війні проти України. Так, в березні 2023 року в Куйбишевському районі Донецька були знайдені уламки авіаційного боєприпасу, схожі на російський комплекс "Грім".

Крім того, першого лютого 2024 року було завдано удар по школі в Мирнограді з застосуванням "Грім-Е1". Також у лютому 2024 року російські окупанти обстріляли Херсон цими гібридними ракетами, а у березні цим боєприпасом було частково зруйновано п'ятиповерхівку в Мирнограді. Знищено два під'їзди, загинули двоє людей і поранені п'ятеро.

Нагадаємо, що 31 серпня близько 22:45 збройні окупанти завдали ракетний удар по Харкову. Тоді ворожа ціль влучила у проїжджу частину поблизу багатоповерхівки у Слобідському районі міста. Внаслідок чого 13-річна дівчина та дві жінки 24 і 20 років зазнали гострої реакції на стрес, а 26-річний чоловік отримав поранення. Також пошкоджено будівлі цивільного підприємства та понад 25 автівок.

Як згодом з'ясувалося вдалося встановити з уламків, вилучених на місці події, удар по місту був завданий ракетою "Грім-Е1" з населеного пункту Березове Бєлгородської області РФ.