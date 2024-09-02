Російським ученим веліли терміново придумати ліки від старості - ЗМІ

Кремлівський режим зажадав від російських науково-дослідних інститутів терміново надати їхні напрацювання щодо боротьби зі старінням.﻿ Як пише Медуза, з відповідним листом до них звернувся департамент науки та інноваційного розвитку МОЗ РФ, повідомляє Новое время.

А ось головним лобістом програми зі створення «нових технологій збереження здоров’я» став глава Курчатовського інституту Михайло Ковальчук, який є близьким другом російського диктатора Володимира Путіна.

«Ми отримали цей папір, і я, чесно кажучи, офігів. Сам посил мене спантеличив. Ну звичайно, нам зараз, крім цих старих пнів, відновлювати нікого, ага. Тобто прямо зараз (під час війни проти України) ми маємо все кинути. Цей цинізм навіть спантеличує» , — розповів журналістам співробітник одного з Національних медичних дослідницьких центрів РФ.

Зокрема, Ковальчук очікує від російських учених їхніх пропозицій у таких галузях:

Розробка медичної продукції, спрямованої на зниження тягаря старіння клітин (саркопенії, старечої астенії, остеопорозу тощо), з оцінкою біологічного віку різними методами;

Нові нейротехнології та пов’язану з цим медичну продукцію, спрямовані на запобігання та розвиток когнітивних і сенсорних порушень;

Методику корекції імунної системи на основі її виявлених критичних показників у старінні;

Нові медичні технології (включно з медичними виробами), засновані на «біодруку».

За словами одного з джерел видання, створення такого проєкту стало наслідком «нав’язливої ідеї» самого Ковальчука, який марить «вічним життям».

Він же курує й федеральну програму з розробок у галузі генетики — в якій бере участь старша дочка Путіна, ендокринолог Марія Воронцова.

Крім того, Ковальчук «керував абсурдним розшифруванням геному російської людини і лякав сенаторів новим підвидом службових людей, штучно створеним у США.