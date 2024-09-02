Путін прибув до Монголії, незважаючи на загрозу арешту

Російський диктатор Володимир Путін сьогодні, 2 вересня, прибув до Монголії з візитом. Там його мають заарештувати.﻿ З посиланням на роспропагандистів "РИА-Новости", пише Іван Носальський, РБК-Україна.

За інформацією російського видання, літак з Путіним приземлився у Монголії. Журналісти оприлюднили відповідне відео.

Варто зауважити, що Монголія ратифікувала Римський статут ще понад 20 років тому. Тому країна має підкорятися рішенням Міжнародного кримінального суду, який у 2023 році видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна.

Підставою для видачі ордера стало те, що глава Кремля підозрюється в причетності до депортації українських дітей на територію Росії. Крім Путіна, ордер на арешт також видали стосовно дитячого омбудсмена РФ Марії Львової-Бєлової.

Таким чином, Путін вперше більш ніж за рік відвідав країну, яка ратифікувала Римський статут.

За даними Bloomberg, глава Кремля отримав від Монголії запевнення, що його не заарештують.

Варто зауважити, що, як пише прес-служба Кремля, Путін приїхав до Монголії на запрошення президента Ухнагійна Хурелсуха.

Його візит пов'язаний з роковинами "перемоги радянських і монгольських сил над японцями на річці Халхін-Гол".