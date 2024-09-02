Прем’єр Нідерландів оголосив про пакет допомоги Україні на понад 200 млн євро

У понеділок, 2 вересня, нідерландський прем’єр-міністр Дік Схооф з неанонсованим візитом прибув у Запоріжжя, де оголосив про новий пакет підтримки України на понад 200 мільйонів євро. Ця допомога насамперед буде спрямована на захист та ремонт енергетичної інфраструктури.З посиланням на допис нідерландського прем'єра у соцмережі Х, повідомляє Цензор.НЕТ.

У Запоріжжі глава уряду Нідерландів разом із президентом України Володимиром Зеленським відвідали один із навчальних закладів міста.

Схооф запевнив, що Україна може розраховувати на подальшу підтримку та залучення Нідерландів. Він також висловив захоплення жителями міста, які продовжують жити за кілька десятків кілометрів від фронту.

Крім цього, він оголосив про новий пакет допомоги Україні на понад 200 мільйонів євро.

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"Ми повинні зробити все можливе, щоб допомогти Україні продовжувати йти вперед. Не лише на лінії фронту, але й у повсякденному житті людей. Саме тому Нідерланди надають новий значний пакет підтримки на суму понад 200 мільйонів євро", - заявив Схооф.

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Цей пакет допомоги буде спрямований насамперед на захист та ремонт енергетичної інфраструктури, а також передбачає додаткове фінансування гуманітарної допомоги.

"Люди в Україні мають право жити у свободі та безпеці. І припинення нападів Росії на Україну відповідає інтересам безпеки як Нідерландів, так і Європи в цілому. Це переконання, яке ми всі поділяємо" , - наголосив політик.

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До слова, це перший візит Діка Схоофа до України з моменту його вступу на посаду прем’єр-міністра Нідерландів.