У Мінцифри розповіли, коли до застосунку "Мрія" зможуть приєднатися школи
Президент Володимир Зеленський презентував освітній застосунок для учнів "Мрія": вже до кінця осені до нього зможуть приєднатися охочі школи. З посиланням на пресслужбу Мінцифри, повідомляє Економічна правда.
"Сьогодні Президент разом з Михайлом Федоровим та Оксеном Лісовим презентував Мрію в прифронтовому Запоріжжі", - йдеться у повідомленні.
Вже 40 пілотних шкіл Києва та Запорізької, Миколаївської, Одеської, Івано-Франківської, Київської і Дніпропетровської областей розпочали впроваджувати інновації в освітній процес та тестувати "Мрію" в режимі реального навчального року.
"100 тисяч учителів, учнів та батьків долучаться до цифровізації української освіти й протестують роботу застосунку та вебпорталу", - продовжили у пресслужбі.
Зазначається, що у застосунку "Мрія" будуть наступні функції:
- Планування дня: розклад уроків та домашка;
- Бібліотека контенту;
- Безпечні чати на базі Signal;
- Оцінки олівчиком у журналі.
Вже наприкінці осені кожна охоча школа зможе приєднатися до "Мрії", додали у пресслужбі.