Зеленський заявив, що операція на Курщині йде за планом

Операція в Курській області виконує свої завдання і йде за планом.Про це під час робочої поїздки до Запоріжжя сказав Президент України Володимир Зеленський, повідомляє Укрінформ.

“Курська операція виконує свої завдання і йде за планом. Що стосується складнощів на Покровському і Торецькому напрямках, то ми вважаємо, що Курська операція також може вплинути на це. Може бути зменшення загострення через зменшення кількості російських військових. Але поки що там складно” , - сказав Зеленський.

Він додав, що саме на цьому напрямку завжди були зосереджені найбільш бойові російські бригади.