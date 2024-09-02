Зеленський заявив, що операція на Курщині йде за планом
Операція в Курській області виконує свої завдання і йде за планом.Про це під час робочої поїздки до Запоріжжя сказав Президент України Володимир Зеленський, повідомляє Укрінформ.
“Курська операція виконує свої завдання і йде за планом. Що стосується складнощів на Покровському і Торецькому напрямках, то ми вважаємо, що Курська операція також може вплинути на це. Може бути зменшення загострення через зменшення кількості російських військових. Але поки що там складно”, - сказав Зеленський.
Він додав, що саме на цьому напрямку завжди були зосереджені найбільш бойові російські бригади.
“Це завжди була головна ціль - Донбас, повністю тотальна окупація Донбасу. Дві доби там просувань немає. Це те, що мені доповів Головком”, - додав Президент.