Київському блогеру Слобоженку обрали запобіжний захід

Суд обрав київському блогеру запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Він перебуває у розшуку. З посиланням на Офіс генерального прокурора, пише Іван Носальський, РБК-Україна.

Правоохоронці не розкривають ім'я підозрюваного, але, як повідомляли раніше джерела, йдеться про Олександра Слобоженка, який є засновником компанії Traffic Devils.

За інформацією Офісу генпрокурора, спільнику блогера змінили запобіжний захід на утримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 45 млн 420 тисяч гривень. Його заарештували у залі суду.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що київського блогера підозрюють у несплаті податків у розмірі 213 млн гривень та легалізації майна, отриманого злочинним шляхом.

За даними слідства, частину цих коштів блогер міг легалізувати за допомогою купівлі елітних об'єктів нерухомості та автомобілів преміум класу.

Він міг приховувати свої доходи шляхом переказу коштів у криптовалюту з використанням платіжних систем та електронних гаманців.