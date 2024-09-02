Завдяки операції на Курщині обмінний фонд поповнено на 600 осіб - Зеленський

Завдяки операції Сил оборони в Курській області Росії вдалося взяти в полон понад 600 солдатів держави-агресора. Про це на спільному з прем’єр-міністром Нідерландів Діком Схоофом брифінгу сказав президент Володимир Зеленський, повідомляє Ліга.net.

"Що стосується Курської операції й обмінів. Обмінний фонд поповнюється й обміни пішли. І не просто так у нас є обміни. А через те, що у нас є кого обмінювати на хлопців і дівчат, які знаходяться в полоні" , – сказав глава держави.

Він додав, що у межах Курської операції Сили оборони захопили в полон понад 600 людей, тому є на кого міняти українських військовополонених.