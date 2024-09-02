Кудрицького звільнили з посади директора "Укренерго" - ЗМІ

Увечері 2 вересня за рішенням наглядової ради НЕК "Укренерго" з посади звільнили керівника компанії Володимира Кудрицького. З посиланням на джерела "Економічної правди", джерела "Forbes", народниого депутата Ярослава Железняка, повідомляє Українська правда.

За даними "ЕП", під час засідання Ставки Верховного Головнокомандувача 30 серпня 2024 року щодо ліквідації наслідків останньої російської атаки було ухвалено рішення про звільнення Кудрицького.

А пізно ввечері 2 вересня, наглядова рада "Укренерго" прийняла рішення про звільнення Кудрицького. За звільнення проголосували 4 члени наглядової ради, проти - 2.

Видання "Forbes" пише, що після звільнення Кудрицького виконувати обов’язки керівника "Укренерго" буде нинішній член правління Олексій Брехт.

Раніше, представники міжнародних фінансових організацій закликали призупинити можливе звільнення Кудрицького до формування наглядової ради "Укренерго".