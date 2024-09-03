Російський удар по Дніпру: кількість постраждалих зросла
Одна людина загинула та ще 6 дістали поранення у результаті російських ударів по Дніпру пізно ввечері 2 вересня, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак та голова облради Микола Лукашук у Telegram.
"Внаслідок вчорашньої ракетної атаки на Дніпро маємо 51-річного загиблого. Шестеро людей постраждали. З них один 37-річний чоловік залишається у лікарні. Інші оговтуватимуться вдома".
Він додав, що внаслідок атаки згоріли 3 машини, ще 12 пошкоджені.
Також побиті вікна у дитячому садочку та сімох приватних будинках. Пошкоджене підприємство. За даними влади, били окупанти напередодні і по Нікопольщині.
"З вечора і до ранку били по району з артилерії, "Градом" та дронами-камікадзе. Цілили по райцентру та Марганецькій громаді. Пошкоджена інфраструктура, адміністративна будівля", – повідомив Лукашук.
За словами Лисака, зранку російські загарбники поновило удари по райцентру.
Передісторія:
- Увечері 2 вересня РФ завала ракетного удару по Дніпру. Спершу повідомлялося про одного загиблого та трьох поранених.