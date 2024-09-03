Російські війська обстріляли інфраструктуру та рухомий склад "Укрзалізниці"

Упродовж ночі з 2 на 3 вересня ворог здійснив цілеспрямований масований обстріл залізниці, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

Зокрема, як йдеться в повідомленні, були атаковані інфраструктура та рухомий склад у Сумській та Дніпропетровській областях. Обійшлось без жертв.

"А вчора ввечері під ворожий артобстріл у Покровську потрапив будинок працівника Укрзалізниці – машиніста локомотивного депо. Саме з цього міста наразі залізничники організовують евакуацію мирного населення та вимушені працювати під постійними ворожими атаками" , - розповіли в Укрзалізниці.

В пресслужбі також зазначили, що залізничник і його дружина (працівниця первинної профспілки) отримали поранення та були доправлені до лікарні.

Водночас, в "Укрзалізниці" запевняють, що жодного пасажирського рейсу не було скасовано.

Нагадаємо:

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