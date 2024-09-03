Десантники відбили черговий напад ворога на Курахівському напрямку
На Курахівському напрямку Донеччини таврійські десантники відбили черговий напад ворога за підтримки військової техніки, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомила пресслужба 79 окремої десантно-штурмової Таврійської бригади у Facebook.
Зазначається, що аеророзвідники 79 бригади виявили колону ще далеко на підступах. Росіян одразу "привітно" зустріли українські артилеристи та оператори ударних дронів.
Відчувши прицільність вогню воїнів ДШВ ЗСУ, росіяни почали розвертати техніку і тікати з поля бою.
"Окупанти вкотре вдались до суїцидного кроку — і за підтримки техніки пішли в атаку на позиції таврійських десантників...
Зухвалий штурм закінчився ганебною втечею. І загибеллю кількох втікачів".