Директор НАБУ звільнив свого першого заступника Углаву

Директор Національного антикорупційного бюро Семен Кривонос звільнив свого першого заступника Гізо Углаву, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомила пресслужба НАБУ.

"Директор НАБУ ухвалив рішення про застосування дисциплінарного стягнення у вигляді звільнення до першого заступника директора Бюро за вчинення дисциплінарного проступку - порушення присяги державного службовця, порушення правил етичної поведінки державних службовців, закону України "Про державну службу", Кодексу етики працівника НАБУ".

Зазначається, що службове розслідування та надалі Дисциплінарна комісія НАБУ встановила, що Углава вчинив низку дій та висловлювань негативного характеру, спрямованих на персональну та професійну дискредитацію працівника бюро, який подав службову записку про можливі факти витоку інформації.

Крім того, зазначені дії сформували у працівників НАБУ розуміння можливості настання негативних наслідків за викривальну діяльність, що є неприпустимим порушенням найвищих стандартів етики та доброчесності, якими мають керуватись в свої роботі працівники та вище керівництво НАБУ, наголошують у Бюро.

Що передувало: Після появи інформації про витік інформації першого заступника директора Національного антикорупційного бюро Гізо Углаву усунули від виконання повноважень за власною заявою.