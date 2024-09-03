У РФ засудили військового ГУР, якого взяли в полон під час висадки у Криму
Російський суд засудив до 20 років ув'язнення українського військового Головного управління розвідки Міноборони України Олександра Любаса, який торік брав участь у висадці в окупованому Криму, повідомляє Українська правда.
Про це пише російське пропагандистське інформагентство "ТАСС".
Пропагандисти повідомили, що Південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону засудив українського військовослужбовця Олександра Любаса до 20 років ув'язнення за спробу висадки на узбережжя анексованого Росією Криму.
В РФ стверджують, що Любас "учасник підрозділу спецпризначення" Головного управління розвідки Міноборони України.
Окупанти "засудили" його за нібито "незаконне перетинання кордону, зберігання та контрабанду зброї, теракт та проходження навчання з метою терористичної діяльності".
Передісторія:
- У жовтні 2023 року українська розвідка показала відео, як спецпризначенці "Стугни" та "Братства" у складі спецпідрозділу ГУР десантувалися на території Кримського півострова й завдали вогневого ураження російським окупантам.
- Представник ГУР МОУ Андрій Юсов у коментарі УП уточнив, що під час висадки українських бійців стався бій, унаслідок якого російські окупанти зазнали значних втрат.
- Начальник ГУР Кирило Буданов в інтерв'ю УП підтвердив потрапляння в полон Олександра Любаса під час висадки десанту на узбережжя Криму 4 жовтня.