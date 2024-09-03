У РФ засудили військового ГУР, якого взяли в полон під час висадки у Криму

Російський суд засудив до 20 років ув'язнення українського військового Головного управління розвідки Міноборони України Олександра Любаса, який торік брав участь у висадці в окупованому Криму, повідомляє Українська правда.

Про це пише російське пропагандистське інформагентство "ТАСС".

Пропагандисти повідомили, що Південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону засудив українського військовослужбовця Олександра Любаса до 20 років ув'язнення за спробу висадки на узбережжя анексованого Росією Криму.

В РФ стверджують, що Любас "учасник підрозділу спецпризначення" Головного управління розвідки Міноборони України.

Окупанти "засудили" його за нібито "незаконне перетинання кордону, зберігання та контрабанду зброї, теракт та проходження навчання з метою терористичної діяльності".

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