Енергетики знову збільшили обмеження світла по Україні

У Києві, Київській, Дніпропетровській, Одеській та Донецькій областях з 15:00 до 22:00 буде застосовано три черги відключень замість двох, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

"За інформацією від Укренерго з 15:00 до 22:00 буде застосовано три черги відключень замість двох, як повідомлялось раніше" , - йдеться у повідомленні.

Зʼявляється висока ймовірність застосування відключень у світло-сірих зонах графіків.

Оновлено. В "Укренерго" повідомили, що збільшили обмеження світла по всій країні:

06:00 – 18:00 – дві черги відключень.

18:00 – 22:00 – три черги відключень.

22:00 – 24:00 – дві черги відключень.

Довідка. Споживачі кожної області, які не належать до переліку об’єктів критичної інфраструктури, розділені на 6 черг (груп). Застосування обмежень до трьох черг означає, що для половини споживачів у кожному регіоні діють графіки погодинних відключень. Чотири черги – обмеження до 70% споживачів у кожній області.

Коли обленерго застосовують одну чергу графіків відключень – це 4 години обмежень на добу, дві черги – 8 годин обмежень, три черги – 12 годин обмежень, чотири черги – більше 12 годин обмежень.

Як протягом доби розподілити це навантаження, якою буде тривалість черги – відповідальність обленерго.

Детальніше про черги відключень на інфографіку: