Енергетики знову збільшили обмеження світла по Україні
У Києві, Київській, Дніпропетровській, Одеській та Донецькій областях з 15:00 до 22:00 буде застосовано три черги відключень замість двох, повідомляє Економічна правда.
Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.
"За інформацією від Укренерго з 15:00 до 22:00 буде застосовано три черги відключень замість двох, як повідомлялось раніше", - йдеться у повідомленні.
Зʼявляється висока ймовірність застосування відключень у світло-сірих зонах графіків.
Оновлено. В "Укренерго" повідомили, що збільшили обмеження світла по всій країні:
- 06:00 – 18:00 – дві черги відключень.
- 18:00 – 22:00 – три черги відключень.
- 22:00 – 24:00 – дві черги відключень.
Довідка. Споживачі кожної області, які не належать до переліку об’єктів критичної інфраструктури, розділені на 6 черг (груп). Застосування обмежень до трьох черг означає, що для половини споживачів у кожному регіоні діють графіки погодинних відключень. Чотири черги – обмеження до 70% споживачів у кожній області.
Коли обленерго застосовують одну чергу графіків відключень – це 4 години обмежень на добу, дві черги – 8 годин обмежень, три черги – 12 годин обмежень, чотири черги – більше 12 годин обмежень.
Як протягом доби розподілити це навантаження, якою буде тривалість черги – відповідальність обленерго.
Детальніше про черги відключень на інфографіку: