Повітряні сили нагадали про небезпеку балістики на тлі удару по Полтаві

У Полтаві 3 вересня було оголошено тривогу через загрозу балістики, але вона долітає за лічені хвилини у регіони, які знаходяться близько до кордону з окупантом, у Повітряних силах закликають вчасно реагувати на сигнали тривоги та перебувати в укриттях, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомила пресслужба Повітряних сил ЗСУ у коментарі УП.

"Тривогу було оголошено, але, на жаль, навіть для Полтавської області, час реагування на загрозу – дуже короткий, буквально лічені хвилини. Балістика, особливо для прифронтових регіонів, – це надзвичайно небезпечно. "Іскандер М", "Кинджал", С300/400 (летить по балістичній траєкторії –ред.), будь-яка балістика летить дуже швидко.

Як тільки Повітряні сили мають інформацію розвідки про здійснення ворогом пусків ракет, чи навіть, що такий удар планується, вони одразу повідомляють і оголошується повітряна тривога.

Ще раз просимо усіх дотримуватися протоколів безпеки і реагувати на сигнали повітряної тривоги, берегти життя своє та своїх близьких".

Що передувало:

Російський агресор 3 вересня завдав двома балістичними ракетами варварського удару по одному з навчальних закладів міста Полтава: за попередніми даними, понад чотири десятки людей вбито, майже дві сотні - поранено, люди ще є під завалами. Влучання було по території Інституту звʼязку і сусідньої лікарні.