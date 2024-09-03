Очільник МАГАТЕ Ґроссі прбув до України

Голова Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) оголосив про свій приїзд в Україну, повідомляє Радіо Свобода.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Ґроссі вдень 3 вересня написав у соцмережі X, що розпочав свій 10-й візит до України із зустрічей з високопосадовцями.

Днем раніше Ґроссі підкреслив важливість своєї місії, заявивши: «Я їду на українську Запорізьку [атомну електростанцію], щоб продовжити нашу допомогу і допомогти запобігти ядерному інциденту».

Copyright © 2024 RFE/RL, Inc. Передруковується з дозволу Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода