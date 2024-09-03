Українським освітянам зарахують до стажу досвід роботи за кордоном

Кабінет Міністрів України прийняв рішення, згідно з яким українським педагогічним та науково-педагогічним працівникам зараховуватимуть до загального стажу досвід роботи закордоном. Це допоможе освітянам отримувати більшу надбавку за вислугу років, повідомляє Ділова столиця.

Таке рішення Уряд ухвалив 3 вересня.

Раніше педагогам враховували досвід роботи у закордонних навчальних закладах, тільки якщо іноземна країна уклала відповідний міжнародний договір з Україною.

Тепер же вчителям і викладачам достатньо буде надати документ, який підтвердить зайнятість у сфері освіти. Як зазначають у Кабміні, це може бути трудовий договір, угода тощо.

Очікується, що це рішення допоможе українським педагогам, які працювали за межами країни, отримати надбавки за вислугу років.

Наразі, згідно з чинним законодавством, педагоги можуть отримати щомісячну надбавку залежно від стажу роботи:

понад 3 роки – 10% ставки заробітної плати;

понад 10 років – 20%;

понад 20 років – 30%.

"До початку повномасштабного вторгнення РФ учитель працював у школі в Бердянську, мав педагогічний стаж 17 років і отримував надбавку 20%. Потім він звільнився та вимушений був переїхати до Люксембургу, де влаштувався вихователем у муніципальній школі. Пропрацював 3 роки, а потім, після завершення війни, повернувся в Україну.