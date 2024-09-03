Зеленський обговорив з Трюдо наслідки атаки на Полтаву та посилення ППО

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Вони обговорили удар РФ по навчальному центру у Полтаві.﻿ З посиланням на соцмережі Зеленського, пише Наталія Кава, РБК-Україна.

За словами Зеленського, під час розмови з Трюдо він розповів йому про рятувальну операцію після російського обстрілу Полтави. Прем’єр-міністр Канади висловив співчуття родинам загиблих і всьому українському народові.

"Обговорили продовження оборонної співпраці між Україною та Канадою. Розповів про поточні потреби наших Сил оборони, серед яких додаткові системи ППО та броньована техніка" , - написав Зеленський.

Вони також обговорили спільну роботу в межах коаліції дронів та на реалізації двосторонньої безпекової угоди, підписаної 24 лютого поточного року.