Зеленський обговорив з Трюдо наслідки атаки на Полтаву та посилення ППО
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Вони обговорили удар РФ по навчальному центру у Полтаві. З посиланням на соцмережі Зеленського, пише Наталія Кава, РБК-Україна.
За словами Зеленського, під час розмови з Трюдо він розповів йому про рятувальну операцію після російського обстрілу Полтави. Прем’єр-міністр Канади висловив співчуття родинам загиблих і всьому українському народові.
"Обговорили продовження оборонної співпраці між Україною та Канадою. Розповів про поточні потреби наших Сил оборони, серед яких додаткові системи ППО та броньована техніка", - написав Зеленський.
Вони також обговорили спільну роботу в межах коаліції дронів та на реалізації двосторонньої безпекової угоди, підписаної 24 лютого поточного року.
"Закликав прем’єр-міністра Канади посилити адвокацію серед партнерів щодо надання Україні дозволу та відповідних засобів для ударів по військових об’єктах на території країни-агресора", - заявив Зеленський.