Китай витратив на виробництво чіпів більше, ніж Південна Корея, Тайвань та США

Китай витратив на обладнання для виробництва мікросхем у першому півріччі більше, ніж Південна Корея, Тайвань і США разом узяті.﻿ Про це пише видання Nikkei Asia з посиланням на дані асоціації виробників мікросхем SEMI, повідомляє Економічна правда.

За даними SEMI, Китай, найбільший у світі ринок напівпровідникового обладнання, витратив рекордні $25 млрд на інструменти для виробництва мікросхем за перші шість місяців 2024 року.

Крім того, очікується, що Китай також стане найбільшим інвестором у будівництво нових заводів з виробництва мікросхем, що включає закупівлю обладнання, а загальні витрати за весь рік сягнуть 50 мільярдів доларів США.

SEMI очікує значного щорічного зростання витрат у Південно-Східній Азії, Америці, Європі та Японії до 2027 року через тенденцію до перенесення виробництва напівпровідників на офшорні ринки.

"Ми бачимо, що Китай продовжує купувати все можливе обладнання для своїх нових виробничих потужностей з виготовлення мікросхем" , - сказав Кларк Ценг, старший директор SEMI з питань ринкової інформації.

"Занепокоєння щодо можливих подальших обмежень [експортного контролю] також підштовхнуло їх до того, щоб заздалегідь закупити більше обладнання, яке вони можуть придбати" , - сказав він.

Китай є найбільшим джерелом доходів для провідних постачальників обладнання для виробництва мікросхем. На нього припадає 32%, 39% і 44% доходів американських компаній Applied Materials, Lam Research і KLA відповідно в їхніх останніх квартальних результатах.