Сухопутні війська проводять розслідування удару по інституту у Полтаві
Сухопутні війська проводять розслідування щодо удару по одному з військових навчальних закладів Полтави, куди 3 вересня влучили ракети армії РФ. З посиланням на Сухопутні війська, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, повідомляє Українська правда.
"Командування Сухопутних військ проводить розслідування, щоб виявити, чи було зроблено достатньо, аби убезпечити життя і здоровʼя військовослужбовців на обʼєкті. І щоб зʼясувати, чи належно здійснювалося керівництво закладом в умовах постійної ракетної загрози противника", - заявили в Сухопутніх військах.
У командуванні зазначили, що заходи щодо убезпечення особового складу на обʼєктах будуть посилені, як і вимоги до дисципліни та до командування наших частин.
Там закликали міжнародних партнерів пришвидшити надання допомоги, яка дозволить відсунути смертоносну російську зброю від українських кордонів.
Співчуття близьким постраждалих висловив і головнокомандувач ЗСУ. Він додав, що військова служба правопорядку у Збройних Силах України максимально залучена до оперативного розслідування цієї події.