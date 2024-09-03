Сухопутні війська проводять розслідування удару по інституту у Полтаві

Сухопутні війська проводять розслідування щодо удару по одному з військових навчальних закладів Полтави, куди 3 вересня влучили ракети армії РФ.﻿﻿ З посиланням на Сухопутні війська, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, повідомляє Українська правда.

"Командування Сухопутних військ проводить розслідування, щоб виявити, чи було зроблено достатньо, аби убезпечити життя і здоровʼя військовослужбовців на обʼєкті. І щоб зʼясувати, чи належно здійснювалося керівництво закладом в умовах постійної ракетної загрози противника" , - заявили в Сухопутніх військах.

У командуванні зазначили, що заходи щодо убезпечення особового складу на обʼєктах будуть посилені, як і вимоги до дисципліни та до командування наших частин.

Там закликали міжнародних партнерів пришвидшити надання допомоги, яка дозволить відсунути смертоносну російську зброю від українських кордонів.

Співчуття близьким постраждалих висловив і головнокомандувач ЗСУ. Він додав, що військова служба правопорядку у Збройних Силах України максимально залучена до оперативного розслідування цієї події.