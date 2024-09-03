Україна утримуватиме захоплену частину РФ, поки не змусить Путіна до переговорів - Зеленський

Україна буде утримувати захоплені території РФ до того часу, поки не змусить сісти за стіл перемови російського диктатора Володимира Путіна. Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю NBC News, пише Наталія Кава, РБК-Україна.

За словами Зеленського, Україна "утримуватиме" територію, оскільки вона є невід'ємною частиною його "плану перемоги" щодо завершення війни, додавши, що представить цю пропозицію міжнародним партнерам, таким як Сполучені Штати.

"Наразі вона нам потрібна" , - сказав він про територію, яку Україна зараз утримує в Росії.

Водночас Зеленський сказав, що не може обговорювати, чи планує Україна спробувати захопити більше російської території.