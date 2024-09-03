Камишін може замінити Шурму в Офісі президента – ЗМІ

Заява на звільнення від очільника Мінстратегпрому Олександра Камишіна може бути пов'язана з його ймовірним призначенням на місце заступника голови Офісу президента Ростислава Шурми. З посиланням на співрозмовника, знайомого з ситуацією в ОП, повідомляє Ліга.net.

Шурма в Офісі президента неформально курує енергетичний блок.

Співрозмовник стверджує, що президент Володимир Зеленський готовий звільнити Шурму, і це має відбутися у четвер, 5 вересня.

Інший співрозмовник LIGA.net у керівництві Слуги народу знає про ротацію, що готується, але без подробиць.

"Такі вже реалії кадрової політики в нас" , – іронізує він.

Про можливу заміну Шурми Камишіним повідомляють і джерела Української правди.

LIGA.net звернулася по коментар до Шурми, але наразі редакція не отримала відповідь.

Сам же Камишін повідомляв, що продовжить працювати в оборонці, але вже в іншій ролі. Якій саме — не уточнює. Міністр зазначив, що готується до закритого звіту перед комітетами економіки й оборони, а також до відкритого звіту у Раді.