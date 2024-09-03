Куліба після ракетного удару по Полтаві закликав партнерів прискоритися з ППО

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба після ракетного удару РФ по Полтаві закликав партнерів прискорити постачання систем протиповітряної оборони та взяти на себе нові зобовʼязання, повідомляє Укрінформ.

Про це глава української дипломатії заявив в інтервʼю CNN, уривок з якого опублікувала журналістка Крістіан Аманпур.

Говорячи про сьогоднішню ракетну атаку, глава МЗС зазначив: «Це ще одна причина, чому постачання систем ППО в Україну має бути прискорено».

Він зауважив, що балістичні ракети дуже складно перехопити, а до Полтави, з огляду на її географічне положення, вони долітають дуже швидко.