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Зеленський відправив у відставку заступника керівника ВП Шурму

Зеленський відправив у відставку заступника керівника ВП Шурму

Президент України Володимир Зеленський звільнив Ростислава Шурму з посади заступника керівника Офісу президента. Він підписав відповідний указ.﻿ З посиланням на сайт Офісу президента, пише Іван Носальський, РБК-Україна.

"Звільнити Шурму Ростислава Ігоровича з посади заступника керівника Офісу президента України", - йдеться в указі голови держави.

Ростислав Шурма народився 1983 року у Львові.

Він закінчив Київський національний економічний університет за спеціальністю "Економічна теорія", а також Національний університет "Києво-Могилянська академія" за спеціальністю "Економіка та підприємництво".

  • З 2003 року працював у міжнародних компаніях Procter & Gamble та BOSTON CONSULTING GROUP LIMITED.
  • З 2006 року працював у Групі МЕТІНВЕСТ.
  • З 2007 року обіймав посаду фінансового директора у ЗАТ "Макіївський металургійний завод".
  • З 2012 до 2019 року працював генеральним директором ВАТ "Запорізький металургійний комбінат "Запоріжсталь".
  • З березня 2021 року працював радником Офісу президента України (поза штатом).
  • 23 листопада 2021 року був призначений заступником керівника Офісу президента України.

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