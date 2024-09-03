Зеленський відправив у відставку заступника керівника ВП Шурму

Президент України Володимир Зеленський звільнив Ростислава Шурму з посади заступника керівника Офісу президента. Він підписав відповідний указ.﻿ З посиланням на сайт Офісу президента, пише Іван Носальський, РБК-Україна.

"Звільнити Шурму Ростислава Ігоровича з посади заступника керівника Офісу президента України" , - йдеться в указі голови держави.

Ростислав Шурма народився 1983 року у Львові.

Він закінчив Київський національний економічний університет за спеціальністю "Економічна теорія", а також Національний університет "Києво-Могилянська академія" за спеціальністю "Економіка та підприємництво".