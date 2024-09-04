Байден відреагував на російський ракетний удар по Полтаві

Президент США Джо Байден оприлюднив заяву щодо російської ракетної атаки на Полтаву, у якій загинула 51 людина і 271 була поранена, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє сайт Білого дому.

Байден зазначив, що через російські ракети, які влучили у військовий навчальний центр і лікарню в Україні, загинуло понад 50 осіб і десятки отримали поранення.

"Я найрішучішим чином засуджую цю жахливу атаку.

Цей напад є трагічним нагадуванням про постійні та обурливі спроби Путіна зламати волю вільного народу. Але вже два з половиною роки народ України стоїть непохитно. І Сполучені Штати продовжуватимуть стояти разом з ним - в тому числі надаючи системи протиповітряної оборони і можливості, необхідні для захисту своєї країни.

Не робіть помилок: Росія не переможе в цій війні. Переможе народ України. І в цей трагічний день, і кожного дня, Сполучені Штати стоять з ним".

Що передувало: