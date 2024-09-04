Байден відреагував на російський ракетний удар по Полтаві
Президент США Джо Байден оприлюднив заяву щодо російської ракетної атаки на Полтаву, у якій загинула 51 людина і 271 була поранена, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомляє сайт Білого дому.
Байден зазначив, що через російські ракети, які влучили у військовий навчальний центр і лікарню в Україні, загинуло понад 50 осіб і десятки отримали поранення.
"Я найрішучішим чином засуджую цю жахливу атаку.
Цей напад є трагічним нагадуванням про постійні та обурливі спроби Путіна зламати волю вільного народу. Але вже два з половиною роки народ України стоїть непохитно. І Сполучені Штати продовжуватимуть стояти разом з ним - в тому числі надаючи системи протиповітряної оборони і можливості, необхідні для захисту своєї країни.
Не робіть помилок: Росія не переможе в цій війні. Переможе народ України. І в цей трагічний день, і кожного дня, Сполучені Штати стоять з ним".
Що передувало:
- Російський агресор 3 вересня завдав удару по одному з навчальних закладів міста Полтава.
- У Полтавській області з 4 вересня оголосили триденну жалобу за загиблими внаслідок російського удару.
- Сухопутні війська проводять розслідування щодо удару по одному з військових навчальних закладів Полтави, куди 3 вересня влучили ракети армії РФ.