ISW: Путін вважає, що Росія зможе повільно поглинути Україну

Очільник Росії Володимир Путін вважає, що Росія може повільно поглинути Україну шляхом поступового наступу і виснажити українські сили, повідомляє Українська правда.

Про це пише Інститут вивчення війни (ISW).

Військові аналітики вважають, що хоча українська операція в Курській області, схоже, має вплив на російських військових на оперативному рівні, вона не змінила стратегічне мислення очільника Росії Володимира Путіна.

За оцінками ISW, Путін вважає, що Росія може повільно поглинути Україну шляхом поступового наступу і що Росія може досягти своїх цілей шляхом війни на виснаження проти українських сил.

Ці оцінки роблять Путіна несприйнятливим до мирних переговорів на інших умовах, окрім капітуляції України і Заходу перед його вимогами.

Ключові висновки ISW за 3 вересня: