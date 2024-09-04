ISW: Путін вважає, що Росія зможе повільно поглинути Україну
Очільник Росії Володимир Путін вважає, що Росія може повільно поглинути Україну шляхом поступового наступу і виснажити українські сили, повідомляє Українська правда.
Про це пише Інститут вивчення війни (ISW).
Військові аналітики вважають, що хоча українська операція в Курській області, схоже, має вплив на російських військових на оперативному рівні, вона не змінила стратегічне мислення очільника Росії Володимира Путіна.
За оцінками ISW, Путін вважає, що Росія може повільно поглинути Україну шляхом поступового наступу і що Росія може досягти своїх цілей шляхом війни на виснаження проти українських сил.
Ці оцінки роблять Путіна несприйнятливим до мирних переговорів на інших умовах, окрім капітуляції України і Заходу перед його вимогами.
Ключові висновки ISW за 3 вересня:
- Російські війська завдали удару по цивільній інфраструктурі та військовому навчальному закладу в Полтаві двома балістичними ракетами "Іскандер-М", вбивши і поранивши значну кількість людей.
- Більш широкий вплив українського вторгнення в Курську область на війну і будь-яке передбачуване дипломатичне вирішення війни поки що не зрозуміле, і оцінка цього впливу є передчасною.
- Спроби оцінити вплив українського вторгнення на цьому передчасному етапі, швидше за все, призведуть до часткових і неточних висновків щодо здатності України змінити траєкторію конфлікту і готовності Кремля до мирних переговорів на прийнятних умовах.
- Агентство Reuters повідомило, що США розглядають можливість надати Україні ракети великої дальності класу "земля-повітря" (JASSM), але Україна не отримає ці ракети протягом декількох місяців.
- Очільник Росії Володимир Путін завершив свій візит до Монголії підписанням угод, які зміцнюють двосторонні економічні зв'язки та тристоронні енергетичні відносини між Росією, Монголією та Китайською Народною Республікою (КНР).
- Президент Південно-Африканської Республіки Сиріл Рамафоса і Президент Китайської Народної Республіки (КНР) Сі Цзіньпін опублікували спільну заяву, в якій високо оцінили зусилля один одного у вирішенні проблеми війни в Україні.
- Нещодавно російські війська просунулися вперед поблизу Торецька і Покровська та на південний захід від Донецька.
- Російська окупаційна влада продовжує рекламувати російську військову службу серед цивільного населення в окупованій Україні.