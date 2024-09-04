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Російські бойові втрати перевалили за 620 тисяч у живій силі

Російські бойові втрати перевалили за 620 тисяч у живій силі
Фото: Facebook

За добу Сили оборони відмінусували 1 390 російських окупантів, 30 артилерійських систем та 27 ББМ, повідомляє Українська правда.

Про це пише Генштаб ЗСУ у Facebook.

"У зв'язку з постійним надходженням уточнених розвідувальних даних, виникла потреба коригування деяких позицій загальних втрат противника – крилатих ракет. Загальна цифра скоригована, а втрати за добу подаються у звичайному режимі".

Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 04.09.24 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 620 350 (+1 390) осіб,
  • танків – 8 618 (+7) од,
  • бойових броньованих машин – 16 848 (+27) од,
  • артилерійських систем – 17 694 (+30) од,
  • РСЗВ – 1 177 (+0) од,
  • засобів ППО – 940 (+0) од,
  • літаків – 368 (+0) од,
  • гелікоптерів – 328 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 14 616 (+43) од,
  • крилатих ракет – 2 580 (+0) од,
  • кораблів/катерів – 28 (+0) од,
  • підводних човнів – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 24 007 (+35) од,
  • спеціальної техніки – 3 014 (+12) од.

Дані уточнюються.

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