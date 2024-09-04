Російські бойові втрати перевалили за 620 тисяч у живій силі

За добу Сили оборони відмінусували 1 390 російських окупантів, 30 артилерійських систем та 27 ББМ, повідомляє Українська правда.

Про це пише Генштаб ЗСУ у Facebook.

"У зв'язку з постійним надходженням уточнених розвідувальних даних, виникла потреба коригування деяких позицій загальних втрат противника – крилатих ракет. Загальна цифра скоригована, а втрати за добу подаються у звичайному режимі".

Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 04.09.24 орієнтовно склали:

особового складу – близько 620 350 (+1 390) осіб,

танків – 8 618 (+7) од,

бойових броньованих машин – 16 848 (+27) од,

артилерійських систем – 17 694 (+30) од,

РСЗВ – 1 177 (+0) од,

засобів ППО – 940 (+0) од,

літаків – 368 (+0) од,

гелікоптерів – 328 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 14 616 (+43) од,

крилатих ракет – 2 580 (+0) од,

кораблів/катерів – 28 (+0) од,

підводних човнів – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 24 007 (+35) од,

спеціальної техніки – 3 014 (+12) од.

Дані уточнюються.