Звільнення у Кабміні: кого планують призначити на нові посади
Верховна Рада незабаром розпочне серйозні кадрові ротації, які торкнуться половини урядового штату. Сьогодні очікується день звільнень, а завтра - призначень, повідомляє РБК-Україна.
Сайт в матеріалі нижче розповідає, хто з міністрів йде у відставку та кого планують призначити.
Наразі у відставку вже подали:
- глава Мінстратегпрому Олександр Камишін
- глава Мін'юсту Денис Малюська
- глава Міндовкілля Руслан Стрілець
- віце-прем'єр з євроінтеграції Ольга Стефанішина
- віце-прем'єр-міністр з питань реінтеграції Ірина Верещук
- очільник МЗС Дмитро Кулеба
За даними джерел, плануються такі призначення:
- у Мінстратегпром - Сергій Боєв або Герман Сметанін
- у МЗС - Андрій Сибіга
- у Мін'юст - Ольга Стефанішина
- у Міндовкілля - Світлана Гринчук
- у Мінагро - Віталій Коваль
- у Мінспорту - Матвій Бідний (зараз він в.о.)
- у Мінкульт - Микола Точицький
- Мінрегіон може очолити Олексій Кулеба
Кадрові зміни в Кабміні та ОП
Нагадаємо, що історія з перезавантаженням уряду тягнеться ще від весни цього року. Але лише зараз вона набуває реальних масштабів. Як вчора анонсував голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, понад 50% штатної чисельності Кабінету міністрів України зазнають змін.
Сьогодні на засіданні фракції буде обговорений остаточний перелік, після чого в Раді почнуться звільнення та призначення. Як пояснив президент Володимир Зеленський під час свого вечірнього звернення, кадрові рішення в уряді необхідні для посилення деяких напрямів.
Додамо, що окрім уряду, ротації трохи торкнулися й Офісу президента. Так, вчора Зеленський звільнив Ростислава Шурму з посади заступника керівника ОП.
За даними джерел, найбільш імовірним кандидатом на заміну Шурми в ОП розглядають Олександра Камишіна.