Кулеба вважає можливим запрошення України до НАТО до саміту у 2025 році

Глава МЗС Дмитро Кулеба вважає можливим запрошення України до НАТО ще до саміту Альянсу у Нідерландах у 2025 році, повідомляє Європейська правда.

Про це він сказав в інтерв'ю CNN.

"Я чітко бачу можливість, щоб це сталося перед самітом НАТО у Нідерландах у 2025 році", – сказав Кулеба.

За його словами, якщо є політична воля, то шлях для цього навіть не треба шукати, бо "Україна може отримати запрошення навіть зараз, навіть сьогодні".

"Для нас питання запрошення України в НАТО залишається на порядку денному і ми порушуємо це питання на переговорах із партнерами, насамперед зі США", – наголосив міністр.

Глава МЗС уточнив, що йдеться не про негайний вступ в Альянс, а саме про запрошення, яке надішле сигнал політичної ясності та визначеності.

"Ми переконані, що Україна за всіма параметрами заслуговує на отримання такого запрошення вже зараз", – зазначив глава МЗС.

Нагадаємо, віцепрем'єрка Ольга Стефанішина заявила, що Україна приєднається до Північноатлантичного альянсу суверенною та незалежною країною у межах кордону 1991 року й інші варіанти не обговорювалися.

"ЄвроПравда" ще минулого року розбирала пропозицію вступу України до НАТО "частинами" та пояснювала, в чому криється її небезпека.

Українська влада визнавала, що Альянс не направить Києву запрошення про вступ до завершення війни.

Водночас нещодавно президент Чехії Петр Павел заявив, що вступ України до НАТО не повинен залежати від того, чи контролює Київ всю територію.