Кулеба звернувся до світу після російського обстрілу Львова та Кривого Рогу

Очільник Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба закликав світ засудити російський обстріл Львова та Кривого Рогу і дозволити сусіднім країнам збивати ракети, повідомляє Європейська правда.

Про це він написав у X (Twitter).

Кулеба акцентував, що Росія використовувала ракети та безпілотники, щоб атакувати людей у їхніх будинках, коли вони спали вночі. Внаслідок атаки постраждали житлові будинки, школи та лікарні, а у львівській охоронній зоні ЮНЕСКО пошкоджені пам’ятні будівлі.

На його переконання, щоб покласти край цьому терору, партнери України мають оперативно поставити обіцяні системи протиповітряної оборони та боєприпаси, а також посилити обороноздатність України та дозволити завдавати дальніх ударів по всіх законних військових цілях на території Росії.

"Я закликаю всі столиці, міністрів, міжнародні організації та інших рішуче засудити воєнний злочин Росії проти мирного населення. Ваші заяви та дії нам потрібні прямо зараз", – підкреслив міністр.

Кулеба наполягає також на тому, що партнерська протиповітряна оборона може і повинна бути використана для захисту мирного населення в Україні. Він акцентував – "збиття шматків смертоносного металу в повітрі не є участю країни у війні".

"Простий акт порятунку людських життів не можна вважати ескалацією. Рішення про те, щоб дозволити сусіднім країнам використовувати системи протиповітряної оборони, має бути, нарешті, прийняте", – закликав він.

Як відомо, 4 вересня зранку Росія масовано атакувала Україну, внаслідок чого, за останніми даними, у Львові загинуло 7 людей, з них троє – діти. Цього ж ранку у Кривому Розі ворог зруйнував готель, там постраждали п’ятеро людей, одна з них – 10-річна дитина.

Удень 3 вересня Росія вдарила двома балістичними ракетами по військовому інституту в Полтаві та лікарні неподалік. За останніми даними, кількість загиблих зросла до 53, ще 298 людей поранені.

Нагадаємо, польський міністр закордонних справ Радослав Сікорський заявив, що Польща та інші країни, що межують з Україною, "зобов'язані" збивати російські ракети ще до того, як вони увійдуть у їхній повітряний простір.

Україна раніше звертала увагу, що західні держави можуть допомагати їй відбивати масовані ракетні обстріли Росії, спрямовані проти критичної та енергетичної інфраструктури, аби дозволити уражати носії ракет углибині російської території західною зброєю.

Як повідомлялось перед тим, мешканці Польщі вважають, що її військові мають збивати об'єкти, що пролітають над польською територією під час атак Росії на Україну, навіть якщо вони не впевнені, що це за об'єкти.