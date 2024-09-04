На Закарпатті частково призупинить роботу пункту пропуску "Солотвино"

Пункт пропуску "Солотвино - Сігету-Мармацієї" на кордоні з Румунією частково призупинить пропуск транспортних засобів. Обмеження будуть діяти місяць, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби України (ДСПСУ).

За інформацією з румунської сторони, у звʼязку з аварійною ситуацією на мосту через річку Тиса проводитимуться ремонтні роботи.

"Тож пропуск транспортних засобів буде зупинено з 10.00 по 15.00 з понеділка по п’ятницю" , - йдеться в повідомленні.

Обмеження триватимуть впродовж місяця починаючи з 5 вересня 2024 року. Пішохідний рух в даному пункті пропуску зупинятися не буде, повідомили прикордонники.

Пункти на кордоні з Румунією

Зараз пункт "Солотвино - Сігету Мармацієй" працює цілодобово. Дозволяється пропуск пасажирських автотранспортних засобів до 3,5 тонни, а також легкових автомобілів і пішоходів.

Крім того, для виїзду у Румунію українці можуть скористатися такими пунктами перетину державного кордону:

"Порубне - Сірет". Пункт працює цілодобово. Дозволяється пропуск пасажирських автотранспортних, вантажних засобів, а також пішоходів.

"Дякове - Халмеу". Пункт працює цілодобово. Дозволяється пропуск пасажирського, вантажного автотранспорту, пасажирських автобусів, легкових автомобілів і пішоходів.

"Красноїльськ - Вікову де Сус". Пункт працює з 08:00 до 20:00. Дозволяється пропуск пасажирських автотранспортних засобів до 3,5 тонни та перехід у пішому порядку.

Нагадаємо, в серпні 2023 року Кабінет міністрів схвалив проєкт угоди з урядом Румунії про відкриття нового міжнародного пункту пропуску через між населеними пунктами Біла Церква (Україна) та Сігету Мармацієй (Румунія). Наразі на кордоні будується міст через річку Тиса. За проєкт на місці будівництва мають звести 1,2 км нової дороги, міст, кільцеве перехрестя та новий прикордонний пункт із паркінгом.