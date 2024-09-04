Подоляк розповів про перспективи зняття обмежень на удари по РФ зброєю Заходу

Західні союзники можуть зняти обмеження для українських військових на удари по Росії переданою зброєю. Для такого кроку є перспективи, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк.

"Перспективи (скасування обмежень на удари по РФ - ред.), безумовно, є. Ми з вами все ж таки говоримо після 2,5 років початку повномасштабного вторгнення. Ми ж бачимо істотну зміну і політичну позицію багатьох країн. І бачимо зміну з погляду зброї, яку Україні передають. Тобто практично всі види практично зброї є", - наголосив Подоляк.

Він зазначив, що стосовно партнерів поки що є проблеми з деякими речами. Одна з них - остаточне рішення, що Росія обов'язково має програти. А друга - швидкість прийняття рішень та швидкі постачання зброї.

"Це швидше пов'язано з відсутністю частково волі. Ну, тобто страх все ж таки ще якийсь там є, є у представників політичних еліт, і бюрократія надто висока", - пояснив радник керівника ОП.

І зараз, на думку Подоляка, Україні необхідно орієнтуватися на дві складові. Перша - раціональні докази, що Росія в жодному разі не зупинятиметься, оскільки вона усвідомлює відсутність будь-яких стримувальних факторів.

"РФ цілком ясно це усвідомлює. І якщо вона не нестиме юридичну відповідальність за злочини, то вона їх просто масштабуватиме з паузами. Тобто брати паузи і т.д." - уточнив він.

При цьому друга складова - емоційна. З її допомогою можна забезпечити тиск на політичні еліти від виборців. Для цього їм необхідно показати, як в Україні гинуть мирні жителі та показати жахи, що творяться у 21 столітті.

"Тому тут потрібна і раціональна складова, і емоційна. Потрібно щоб партнери нарешті через свої суспільства усвідомили, що це за жах жити під час війни. При тому не війни військових проти військових, а війни військових однієї країни проти цивільного населення іншої", - зазначив Подоляк.

Що передувало

Нагадаємо, західні союзники, незважаючи на заклики України, не можуть дозволити українським захисникам завдавати ударів углиб території Росії переданою зброєю.

Наприклад, США після початку росіян на північ Харківської області дозволили лише атакувати прикордонні ділянки території РФ.

Як зазначав президент України Володимир Зеленський, лише дозволів від союзників на удари по російській території буде замало. Україні необхідно, щоб відбулося постачання відповідного озброєння.