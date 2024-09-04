Швейцарія продовжила статус захисту для біженців з України

Федеральна рада Швейцарії на засіданні в середу, 4 вересня, вирішила не скасовувати спеціальний статус захисту S для прибулих з України до березня 2026 року та продовжити відповідні заходи підтримки для тих, на кого він поширюється, повідомляє Європейська правда.

Про це йдеться в повідомленні швейцарського уряду.

Влада Швейцарії зазначила, що ситуація з безпекою в Україні "не зміниться в осяжному майбутньому", тому вирішила не скасовувати його до 4 березня 2026-го, якщо тільки безпекова ситуація "докорінно не зміниться".

"Це рішення вносить ясність не лише для (українських) біженців, а й для кантонів, громад та роботодавців на наступні 18 місяців", – зазначається в повідомленні.

Федеральна рада Швейцарії також анонсувала подальші заходи з інтеграції українців у ринок праці, які почались ще у квітні 2022 року та були додатково посилені цьогоріч у травні.

Статус захисту S у Швейцарії застосовується до біженців з України з березня 2022 року. Він означає, що українці не повинні проходити процедуру отримання притулку і можуть претендувати на житло, фінансову підтримку та медичну допомогу.

За останніми даними, статус захисту S у Швейцарії мають близько 66 тисяч українців. Крім того, влада країни відхилила близько 2500 заяв на отримання цього статусу з 2022 року і анулювала його в понад 26 тисячах випадків.

У червні верхня палата швейцарського парламенту проголосувала за те, аби на статус захисту S могли претендувати тільки вихідці з окупованих територій або регіонів з активними бойовими діями.

Але, судячи з повідомлення Федеральної ради Швейцарії, наразі жодних змін для українців немає.

Нагадаємо, наприкінці червня Рада ЄС ухвалила рішення про продовження тимчасового захисту до 4 березня 2026 року для українців, які втекли до Євросоюзу від російської агресії.