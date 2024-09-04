"Укренерго" повідомило про графіки відключень 5 вересня

В Україні у четвер, 5 вересня, знову будуть графіки відключення світла. Протягом дня світло буде вимикатись в однієї черги, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Telegram "Укренерго".

"Завтра, 5 вересня, у всіх регіонах упродовж всієї доби прогнозується застосування 1 черги відключень" , - сказано у повідомленні.

При цьому живлення критичної інфраструктури не обмежується. Однак в обсягах застосування обмежень можливі зміни, про які повідомлятиметься окремо.

Інформацію про графік відключень у вашому регіоні можете дізнатись на сайті обленерго чи на його сторінках у соцмережах.

Світло в Україні

З травня цього року Росія систематично завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України. Вже було знищено 80% електрогенерації України. Що призвело до запроваджень графіків відключення електроенергії. Попри складнощі, спеціалістам вдалось відновити роботу низки енергооб'єктів.

В ДТЕК розповідали, чому про екстрені відключення світла не попереджають.

Однак за словами директора енергетичних програм Центру Разумкова Володимира Омельченка, українські енергетики можуть припинити застосування графіків відключення світла вже цього тижня. Це можливо у разі відсутності нових серйозних пошкоджень енергооб'єктів.