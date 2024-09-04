"Перезавантаження уряду": фракція "Слуга народу" провела засідання щодо нових кандидатів на посади міністрів

Фракція "Слуга народу" 4 вересня провела засідання, де йшлося про "перезавантаження" уряду, повідомляє Українська правда.

Джерело: співрозмовники УП у фракції

Деталі: За результатами засідання стало відомо, що:

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Ірина Верещук перейде в Офіс президента займатись соціальною політикою. Саме ж Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій як окремий орган ліквідують і передадуть його функціонал Міністерству розвитку громад та територій України.

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