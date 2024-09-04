В МЗС Росії застерегли США щодо "червоних ліній"

Москва закликає Вашингтон не жартувати з приводу "червоних ліній Росії" під час розгляду питання щодо постачання Україні далекобійних ракет. Про це сказав російський міністр закордонних справ Сергій Лавров. З посиланням на росЗМІ, повідомляє Корреспондент.

"Вони (американці – ред.) повинні розуміти наші "червоні лінії". Не треба жартувати про наші "червоні лінії". І вони чудово знають, де вони проходять" , – заявив він.

За словами Лаврова, "американці перевалили за той поріг, який самі собі позначали".

"Їх під'юджують, і Зеленський, звичайно ж, це бачить і користується цим" , – вважає голова російського МЗС.