В МЗС Росії застерегли США щодо "червоних ліній"
Москва закликає Вашингтон не жартувати з приводу "червоних ліній Росії" під час розгляду питання щодо постачання Україні далекобійних ракет. Про це сказав російський міністр закордонних справ Сергій Лавров. З посиланням на росЗМІ, повідомляє Корреспондент.
"Вони (американці – ред.) повинні розуміти наші "червоні лінії". Не треба жартувати про наші "червоні лінії". І вони чудово знають, де вони проходять", – заявив він.
За словами Лаврова, "американці перевалили за той поріг, який самі собі позначали".
"Їх під'юджують, і Зеленський, звичайно ж, це бачить і користується цим", – вважає голова російського МЗС.
"Одержимість боротьбою за владу, щоб демократи показали себе крутішими за республіканців, або навпаки, принаймні поки веде до дедалі більшої ескалації", – зробив висновок Лавров.