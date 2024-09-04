Уряд створить Міністерство повернення українців - Арахамія

В Україні створять Міністерство повернення українців. На засіданні фракції "Слуги народу" у середу, 4 вересня, обговорили кандидатів на пост міністра.﻿ З посиланням на соцмережі голови фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давида Арахамії, пише Тетяна Степанова, РБК-Україна.

За його словами, на засіданні фракції обговорили створення нової інституції в уряді з робочою назвою Міністерство повернення українців.

"Проводимо обговорення кандидатів, які могли б його очолити" , - повідомив Арахамія.

Нагадаємо, нещодавно президент Україн Володимир Зеленський повідомив, що Україна запустить інституцію, яка має забезпечити єдність українців за кордоном та протидію російській пропаганді.

Глава держави зазначив, що українці є у всіх частинах світу та в більшості держав. Тому необхідно модернізувати державні інституції, щоб вони відповідали завданням єднання всіх українців навколо України.