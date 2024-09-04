США офіційно звинуватили РФ у втручанні у вибори та ввели санкції

Сполучені Штати Америки ввели нові санкції проти Російської Федерації. Вони стосуються 10 фізичних та двох юридичних осіб. З посиланням на Мінфін США, пише Наталія Кава, РБК-Україна.

Штати підозрюють їх у зловмисному впливі Москви, спрямованому на президентські вибори в США у 2024 році. У Мінфіні США зазначили, що російські державні ЗМІ використовують різноманітні інструменти, такі як генеративні фейки та дезінформацію на основі штучного інтелекту.

Хто у санкційному списку

Маргарита Симоньян - головний редактор RT і центральна фігура у зловмисному впливі російського уряду. Вона дозволила діяльності підставної компанії під прикриттям RT.

Єлизавета Юріївна Бродська - заступник головного редактора RT, яка звітувала російському диктатору Володимиру Путіну та іншим урядовцям.

Антон Сергійович Анісімов - заступник головного редактора RT, який здійснює діяльність за дорученням Федеральної служби безпеки Росії (ФСБ).

Андрій Володимирович Кіяшко - заступник директора англомовного інформаційного мовлення RT, відповідає за інформування російських урядовців та огляд діяльності RT.

Костянтин Калашников - керівник проектів цифрових медіа RT, який на початку 2022 року працював разом з Кіяшко. У середині 2023 року Бродська і Кияшко реалізували масштабну операцію впливу для RT в американських соціальних мережах з метою приховати зв'язок RT з контентом, призначеним для впливу на онлайн-аудиторію.

Олена Михайлівна Афанасьєва є співробітницею департаменту цифрових медіа-проектів RT і підпорядковується Калашникову. З початку 2024 року Афанасьєва таємно взаємодіяла з відомими американськими впливовими особами в соціальних мережах під прикриттям фейкового імені, видаючи себе за співробітницю американської компанії, щоб приховати причетність RT і російського уряду.

Олексій Олексійович Гаращенко є керівником RaHDit і був офіцером ФСБ, коли почав керувати групою. Гаращенко безпосередньо взаємодіє з представниками російських спецслужб і служб безпеки, співробітниками Адміністрації президента Росії і співробітниками RT.

Анастасія Ігорівна Єрмошкіна є афілійованою особою Гаращенка.

Олександр Віталійович Нєженцев працює з Гаращенком і є адміністратором і розробником кіберінструментів, що використовуються ФСБ. Нєженцев також очолює команду, яка займається розробкою нових інструментів, що можуть бути використані для стеження за інформаційними файлами даних.

Володимир Григорович Табак є генеральним директором АНО "Діалог" і "Діалог Регіони". Раніше він займав кілька посад в Адміністрації президента Росії. Восени 2022 року Табак мав відвідати зустріч із високопоставленими російськими урядовцями. Під час зустрічі обговорювали передбачуваний успіх діяльності Doppelgänger та надавали відгуки та рекомендації щодо майбутніх проектів.

Нагадаємо, сьогодні у ЗМІ поширилась інформація щодо того, що Адміністрація Байдена планує звинуватити Росію в постійних спробах вплинути на вибори в США. Кремль для цього нібито використовує ЗМІ та онлайн платформи.