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Премʼєр Ірландії розповів скільки країна за час війни прийняла українських біженців

Премʼєр Ірландії розповів скільки країна за час війни прийняла українських біженців
Фото: Cobber17

В Ірландію від початку повномасштабної війни РФ проти України прибуло 109 тисяч українських біженців.﻿ Про це заявив прем’єр-міністр Ірландії Саймон Гарріс на спільній із Президентом України Володимиром Зеленським пресконференції в Києві, повідомляє Укрінформ.

«Ірландія завжди буде підтримувати людей з України. За нашими даними, 109 тисяч українців приїхали до Ірландії. Це приблизно 2% нашого населення», – сказав премʼєр-міністр.

Він також зазначив, що уряд регулярно переглядає державну підтримку шукачів притулку та біженців. Водночас він запевнив, що для українців незмінними залишаються "право на працю, їжу та житло".

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