Китай прокоментував "розслідування" роспропагандистів щодо дронів для України
Речниця МЗС Китаю Мао Нін заперечила постачання Україні дронів китайського виробництва, які можуть бути використані у військових цілях, та заявила, що уряд країни суворо контролює експорт продукції подвійного призначення, зокрема і безпілотників, повідомляє Укрінформ.
Так вона прокоментувала на брифінгу «ексклюзивний аналіз» російського пропагандистського видання «РИА Новости» стосовно того, що Україна продовжує закуповувати китайські дрони для застосування в бойових діях.
«Я не знаю, про що ви згадуєте», - сказала Мао, відповідаючи на провокативні твердження російських пропагандистів.
«Можу вам лише сказати, що Китай здійснює суворий експортний контроль над виробами подвійного призначення, включаючи дрони, і виступає проти використання цивільних безпілотників у військових цілях», - заявила дипломат.