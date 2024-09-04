Китай прокоментував "розслідування" роспропагандистів щодо дронів для України

Речниця МЗС Китаю Мао Нін заперечила постачання Україні дронів китайського виробництва, які можуть бути використані у військових цілях, та заявила, що уряд країни суворо контролює експорт продукції подвійного призначення, зокрема і безпілотників, повідомляє Укрінформ.

Так вона прокоментувала на брифінгу «ексклюзивний аналіз» російського пропагандистського видання «РИА Новости» стосовно того, що Україна продовжує закуповувати китайські дрони для застосування в бойових діях.

«Я не знаю, про що ви згадуєте» , - сказала Мао, відповідаючи на провокативні твердження російських пропагандистів.