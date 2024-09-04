Для далекобійних ударів по РФ потрібен дозвіл чотирьох країн - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що для використання далекобійної зброї проти військових об’єктів на території Росії, Україна потребує дозволу від чотирьох країн - США, Великої Британії, Франції та Німеччини, повідомляє Корреспондент.

Про це глава держави сказав на спільній пресконференції з прем’єр-міністром Ірландії Саймоном Гаррісом.

"З усією повагою до кожної країни, зокрема наших партнерів в Ірландії, дозвіл на використання далекобійної зброї залежить від тих країн, які нам цю зброю постачають. Це не питання коаліції дружніх країн, а рішення дуже конкретних держав: США, Великої Британії, Франції та Німеччини" , - наголосив Зеленський.

Саме ці країни постачають або можуть постачати таку далекобійну зброю, яка здатна допомогти Україні вигнати російські війська з території країни, а також захистити життя цивільного населення у містах, таких як Полтава, Львів, Харків, Київ, Дніпро та Кривий Ріг.