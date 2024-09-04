На Сумщині готують евакуацію десятків тисяч людей - ОВА
В Сумській області готуються до евакуації жителів кількох населених пунктів. Про це заявив голова Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх в ефірі національного телемарафону, повідомляє Ділова столиця.
Евакуація буде проводитися в Глухівській та Есманській громадах, а також ще п’яти населених пунктах Шосткинського та Конотопського районів.
"Було прийнято рішення на Раді оборони області й зараз ми реалізуємо це рішення, як правильно евакуювати населення з міста Глухів і Глуховської громади. Це дуже велика кількість — десятки тисяч людей", — зазначив Артюх.
За словами глави ОВА, з початку року росіяни здійснили майже 11 тисяч ударів по території Сумської області.