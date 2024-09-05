Відключення світла взимку може тривати до 12 години на добу - ЦПД

За оптимістичним сценарієм в осінньо-зимовий період відключення світла триватимуть до 12 годин на добу, а за песимістичним, до 20 годин, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив Центр протидії дезінформації у Facebook.

Експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук прогнозує кілька сценаріїв ситуації в енергетиці в осінньо-зимовий період залежно від розвитку подій.

За оптимістичним прогнозом, якщо на стабільній основі працюватимуть 8–9 енергоблоків АЕС, а зима буде помірною, без сильних морозів, планується відновлення близько 3 ГВт (3000 мегават) із 6 ГВт пошкодженої потужності. За такого розвитку подій можливі відключення електроенергії тривалістю до 12 годин на добу.

Більш песимістичний сценарій передбачає, що вдасться відновити лише близько 2000 мегават потужності, а кількість робочих блоків АЕС буде 6–7 і при цьому зима буде холодною. Тоді система опиниться в кризовій ситуації.

За найгіршим сценарієм, якщо Росія продовжить атакувати українську енергетику, то цієї зими українці можуть проводити до 20 годин на добу без світла та опалення.

За прогнозом члена енергетичного комітету Верховної Ради Сергія Нагорняка, якщо температура взимку опуститься до -10°C, українці із великою вірогідністю матимуть електроенергію лише протягом 12-14 годин на добу, а решту часу – приблизно 10 годин – перебуватимуть без світла.

У УПД зазначили, що великі надії покладаються на західну допомогу. Під час офіційного візиту у США українська делегація досягла домовленості з американськими урядовцями та представниками бізнесу щодо стратегії швидкого відновлення та модернізації української енергетичної системи. Зокрема, на зміцнення енергетичної безпеки США надали Україні фінансовий пакет допомоги у розмірі $800 млн.

"Втім, поряд з державними заходами, бізнесу та населенню доцільно потурбуватися про резервні системи живлення (павербанки, зарядні станції, дизельні генератори, сонячні панелі та інвертори), щоб впевнено пережити екстрені відключення електроенергії".