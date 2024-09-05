Звільнення Кулеби: ЗМІ дізналися про конфлікт Зеленського та головного дипломата

Офіс президента України вважає, що міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба нібито "уникав важкої рутинної роботи", повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у матеріалі The Economist.

Видання пише, що початком конфілкту президента України Володимира Зеленського та Кулеби став 2022 рік.

"Пан Зеленський витягнув дипломата-ботаніка з відносної невідомості у 2019 році, призначивши його спочатку віце-прем'єр-міністром, а потім міністром закордонних справ. Гострий комунікатор у круглих окулярах — більше схожий на Гаррі Поттера, ніж на Джона Леннона, — і краватках від Вів'єн Вествуд, пан Кулеба став шанованим серед іноземних дипломатів у Києві та на Заході.

Але, зрештою, його витончена дипломатія не завжди узгоджувалася з грубою та емоційною риторикою його шефа", — пише The Economist.

За словами одного з депутатів "Слуги народу", з яким поспілкувалось видання, Офіс президента вважає, що Кулебі "просто подобається колекціонувати перемоги. Він не доводить справи до кінця."

Джерело стверджує, що доля Дмитра Кулеби могла бути вирішена ще у квітні, коли Андрій Сибіга, ймовірний наступник Кулеби, був переведений з Офісу президента на посаду заступника міністра.

Відставці міністра тоді нібито завадив тиск з боку Державного департаменту США. Одне з джерел зазначило, що в даний час увага американської влади сконцентрована на виборчій кампанії, що могло вплинути на ситуацію.

Нагадаємо, 4 вересня Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба подав заяву про відставку з посади.