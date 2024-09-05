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У ДСНС пояснили, чому не можна збирати уламки російських дронів

У ДСНС пояснили, чому не можна збирати уламки російських дронів
Фото: twitter.com/DefenceU

Уламки дронів можуть містити небезпечні речовини, тож збирати та зберігати їх забороняється, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться в повідомленні Держслужби з надзвичайних ситуацій.

ДСНС нагадує, що навіть уламки дронів можуть нести небезпеку:

  • Можуть містити нерозірвані боєприпаси чи вибухові пристрої.
  • Можуть містити небезпечні речовини, наприклад, хімічну зброю.
  • Деякі дрони оснащені радіаційними датчиками або матеріалами.
  • Гострі уламки можуть пошкодити шкіру та призвести до інфікування.

Тож, наполягають у відомстві, їх категорично не можна торкатися, забирати на пам'ять або зберігати вдома, розбирати на металолом.

Дрони
Інфографіка: ДСНС

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