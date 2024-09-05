У ДСНС пояснили, чому не можна збирати уламки російських дронів

Уламки дронів можуть містити небезпечні речовини, тож збирати та зберігати їх забороняється, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться в повідомленні Держслужби з надзвичайних ситуацій.

ДСНС нагадує, що навіть уламки дронів можуть нести небезпеку:

Можуть містити нерозірвані боєприпаси чи вибухові пристрої.

Можуть містити небезпечні речовини, наприклад, хімічну зброю.

Деякі дрони оснащені радіаційними датчиками або матеріалами.

Гострі уламки можуть пошкодити шкіру та призвести до інфікування.

Тож, наполягають у відомстві, їх категорично не можна торкатися, забирати на пам'ять або зберігати вдома, розбирати на металолом.