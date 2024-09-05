У ДСНС пояснили, чому не можна збирати уламки російських дронів
Уламки дронів можуть містити небезпечні речовини, тож збирати та зберігати їх забороняється, повідомляє Ділова столиця.
Про це йдеться в повідомленні Держслужби з надзвичайних ситуацій.
ДСНС нагадує, що навіть уламки дронів можуть нести небезпеку:
- Можуть містити нерозірвані боєприпаси чи вибухові пристрої.
- Можуть містити небезпечні речовини, наприклад, хімічну зброю.
- Деякі дрони оснащені радіаційними датчиками або матеріалами.
- Гострі уламки можуть пошкодити шкіру та призвести до інфікування.
Тож, наполягають у відомстві, їх категорично не можна торкатися, забирати на пам'ять або зберігати вдома, розбирати на металолом.