В Україні фіксують випадки торгівлі гуманітаркою: що про це кажуть на митниці

Призначені для військових гуманітарні вантажі, які ввозять в Україну, "благодійники" перепродають на внутрішньому ринку. Ці випадки фіксують та намагаються їм протидіяти, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомили у Державній митній службі України.

Псевдоволонтери продають гуманітарку та авто

В Україні фіксують численні випадки, коли тепловізори, автомобілі та інші гуманітарні вантажі, ввезені із-за кордону для військових, намагаються перепродати на внутрішньому ринку. Організатори цих схем мають прибуток, а захисники не отримують необхідне обладнання.

Так, нещодавно на Хмельниччині слідчі поліції повідомили про підозру псевдоволонтеру, який продав гуманітарну допомогу військовим на суму майже 1,3 мільйона гривень. Чоловік отримав від благодійного фонду п'ять автомобілів, які призначалися для військових, але замість передачі їх безкоштовно, реалізував транспортні засоби, отримавши значний прибуток.

Також у серпні 2024 року у Чернігові поліцейські викрили злочинну групу, яка організувала схему продажу позашляховиків, завезених як гуманітарну допомогу для ЗСУ. Зловмисники, співпрацюючи з благодійним фондом, ввезли автомобілі зі звільненням від сплати митних платежів, після чого через "підставних" осіб виставили їх на продаж. Одну з автівок, "Volvo CX60", вони намагалися продати за 6500 дол. через популярну інтернет-платформу. Поліція вилучила автомобіль і помістила його на штрафмайданчик.

На Житомирщині у березні 2024 року поліцейські викрили подружжя, яке разом зі спільниками організувало незаконне ввезення автомобілів з-за кордону під виглядом гуманітарної допомоги для ЗСУ. Замість доставки на фронт, позашляховики продавалися цивільним особам. Наприклад, "BMW X5" 2004 року випуску був проданий за 5800 дол., а "HYUNDAI SantaFe" 2006 року та "Mersedes Benz ML 270" 2004 року — по 4600 дол. кожен. Поліцейські вилучили 7 автівок, документацію та кошти. Зловмисникам загрожує до 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Гуманітарну допомогу до України ввозять з порушеннями

З початку нинішнього року митниці направили до правоохоронних органів 201 повідомлення про випадки з ознаками злочинів, передбачених ст. ст. 190, 358, 201-2 КК України. Також складено 441 протокол про порушення митних правил, де предметами правопорушень є товари гуманітарної допомоги.

У Державній митній службі Україні зазначають, що спільно з Міноборони проводять роботу з виявлення випадків не доставлення до військових частин товарів, які були ввезені в Україну у якості гуманітарної допомоги зі звільненням від сплати митних платежів.

Важливо зазначити, що "благодійники" дискредитують роботу волонтерів, а також діяльність правоохоронців, митників та оборонців, які протидіють таким схемам. Часто вони створюють розголос, викривлюючи при цьому факти й намагаються тиснути на суспільну думку, слідство і суд.

Нагадаємо, з початку повномасштабної війни активізувалися псевдоволонтери, які наживаються на товарах для військових. Так, у Києві викрили підприємця, який займався продажем позашляховиків, ввезених як гуманітарна допомога. Згідно з документами, ці автомобілі мали бути передані для потреб української армії.

РБК-Україна також розповідало, що шахраї продавали автомобілі за будь-яку валюту через інтернет і в автосалоні, розташованому на одній із центральних вулиць Києва. Правоохоронці вилучили сім автомобілів на суму 1,5 млн грн.